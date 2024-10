Flor questiona escolha de religião de Suelen: 'Fica usando o nome de Deus'

Flor comentou nesta sexta-feira (18) sobre Suelen ter usado uma roupa branca e falado em "Jesus" antes de sua eliminação em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na piscina, Flor disse para Vanessa que Suelen usou branco em sua eliminação por conta de seu Orixá. "Quinta-feira é o dia do Orixá dela", disse. "No sofá ela falou que foi por causa do Orixá."

Em seguida, ela afirmou que a modelo não poderia cultuar Jesus uma vez que tem outra religião. "Ela usa em situação de perigo. Mas aí falar, 'eu creio em Jesus'... Em Jesus não é não", disse.