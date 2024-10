Yuri cobra Gilsão por chamá-lo de 'mocinha' e personal explica: 'De fraco'

"Pro Fazendeiro isso é compromisso. Pra mim, tem problema", respondeu o criador de conteúdo adulto. Os dois combinam que Yuri o ajudaria a pegar lenha.

Pouco depois, Yuri e Gilsão, que também está nos tratos da vaca e do touro, estavam juntos no galpão e o Fazendeiro reclamou que o personal trainner deixou o carrinho no meio do caminho. "Pega, deixa aí no meio do caminho."

Gilsão responde que ia pegar o carrinho e Yuri não consegue entender o que foi dito. O personal explica: "Tava esperando tu chegar com o carrinho pra eu pegar".

"Então fala pra fora, não fala pra dentro", provoca Yuri.

"A cala a boca, mano. Se f****, começou cedinho", respondeu Gilsão. "Bicho, chato do c******. Baby! Fazendeiro de m****."

"Fala para fora que eu te escuto. Acabou a educação contigo", dispara o Fazendeiro. "O Brasil viu tu me chamando de mocinha de modo pejorativo." Yuri se referia aos xingamentos de 'mocinha' na discussão generalizada protagonizada pelos peões na noite anterior.