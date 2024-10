Zaac critica público por deixar Sacha: 'Brasil caiu no conto do vigário'

Com a volta de Sacha de sua 3ª roça de A Fazenda 16 (Record), Zaac se revoltou com a permanência do rival no jogo e desabafou com as câmeras.

O que aconteceu

Após protagonizar uma discussão generalizada contra Yuri, Sacha e Gui, o grupo de Zé Love foi para área externa se acalmar. Zaac, estressado, reclamou com o público por manter Sacha no reality rural: