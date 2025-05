Fernanda Abreu mantém visual natural aos 63 anos: 'Zero procedimentos'

Conhecida por seu gingado irresistível e pela trajetória musical desde os anos 1980, Fernanda Abreu segue brilhando nos palcos com a mesma energia que a consagrou como ícone da música pop brasileira. Mas, se engana quem pensa que o tempo trouxe consigo intervenções estéticas.

O que aconteceu

Aos 63 anos, a cantora afirma com orgulho que nunca recorreu a procedimentos para manter a aparência. "Cheguei até aqui com zero de procedimentos estéticos", afirmou Fernanda em entrevista ao site Newmag.

Para a cantora, a saúde e a disposição são prioridades muito mais relevantes do que a estética em si. "Nunca fiz lifting. Nesse ponto, tenho mais medo do que vaidade. Minha preocupação é a de não perder minha energia", completou, deixando claro que seu foco está em manter o vigor físico necessário para encarar a rotina intensa de shows e viagens.