Aline Wirley e Igor Rickli dizem que sofreram boicote em processo de adoção

Aline Wirley, 43, e Igor Rickli, 41, disseram que sofreram tentativas de boicote durante o processo de adoção dos filhos Fátima, 10, e Will, 7 —eles também são pais biológicos de Antônio, 10.

O que aconteceu

Igor explicou que denunciaram ele e Aline por quererem "expor as crianças a situações sexuais" e eles tiveram que prestar esclarecimentos à juíza. "Lidamos com coisas terríveis, com centenas de denúncias que foram feitas falando que nós não estávamos aptos a adotar", afirmou durante participação no WOW Podcast.