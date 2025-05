Após perder 80 kg, Jojo Todynho surpreende ao iniciar aulas de pole dance

Eu não tive medo, sabia o que queria e enfrentei com positividade. Mas não fico aqui romantizando ou incentivando cirurgia. Cada caso é um caso, e é essencial estar bem orientado.

Jojo Todynho

A cantora deixou um conselho para os seguidores que estão iniciando o processo para a cirurgia bariátrica. "Se essa é a sua escolha, vá com responsabilidade e siga as orientações do seu médico", disse a artista.