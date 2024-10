'Quero estar num cartaz um dia, papai': o último post de Payne com o filho

Liam Payne, ex-integrante do One Direction que morreu na quarta-feira (16), compartilhou no dia 1º de março o que seria a última publicação com o filho, Bear, de sete anos.

O que aconteceu

Foto mostra o garoto de costas, usando uma jaqueta amarela e observando um outdoor com a imagem do pai. O painel era para promover o single "Teardrops" no Spotify.

"Quero estar num cartaz um dia, papai", publicou Payne, na legenda. Ele completou com emojis de urso e coração.