Diária de R$ 2.200: como é o hotel em que Liam Payne morreu na Argentina

Liam Payne estava hospedado no hotel Casa Sur quando morreu Imagem: Reprodução

Quarto do CasaSur em que Liam estava hospedado ficou destruído. Nas imagens, divulgadas pela imprensa argentina, o cômodo aparece bagunçado, com uma TV quebrada, e um pó branco espalhado pelo chão. Não foi confirmado se a substância seria cocaína.

Artista sofreu "lesões muito graves" e despencou de uma altura de cerca de 14 metros, conforme detalhado pelo médico que atendeu a ocorrência. De acordo com Alberto Crescenti, Liam aparentemente sofreu uma fratura "na base do crânio", "apresentava lesões incompatíveis com a vida" e não foi possível reanimá-lo, afirmou o socorrista. Resultado da autópsia com a causa da morte ainda não foi divulgado.

Britânico já estava morto quando o serviço chegou ao local. "Gostaríamos de ter uma chance para ele, mas as lesões que ele teve foram muito graves. Acho que a queda que ele sofreu foi de quase 14 metros. A equipe não fez nada, não houve possibilidade de reanimação. O corpo todo está com lesões gravíssimas", completou Crescenti.

Liam fez posts nas redes sociais pouco antes de morrer. Ele publicou uma foto foto antiga com a namorada, Kate Cassidy, cerca de meia hora antes da notícia de sua morte. Na foto, o cantor aparece sem camisa enquanto os dois posam para uma selfie no espelho. O registro foi divulgado pela primeira vez em 2023.

Em uma série de publicações no Snapchat, Liam disse que estava feliz por poder curtir um dia na Argentina. "Feliz que eu tenho um tempo livre", escreveu ele. "Dia adorável na Argentina", afirmou o astro.