'Como Eu Era Antes de Você': veja as histórias reais que inspiraram filme

O filme "Como Eu Era Antes de Você" é inspirado no livro de mesmo nome, e a história foi baseada em casos reais.

O filme

O rico e bem-sucedido Will (Sam Claflin) leva uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais até ser atingido por uma moto e ficar tetraplégico. A situação o torna depressivo e extremamente cínico, para a preocupação de seus pais.

É neste contexto que Louisa Clark (Emilia Clarke) é contratada para cuidar de Will. De origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida, ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e, aos poucos, acaba se envolvendo com ele.