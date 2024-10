Após Sabrina Sato revelar gravidez, Duda Nagle diz querer ter mais filhos

Duda Nagle, 41, disse que tem planos para ter mais filhos, além de Zoe, 5, de seu casamento com Sabrina Sato, 43.

O que aconteceu

Nagle explicou que após o término com Sato tentou engatar outro relacionamento e ter mais filhos "por causa da idade". "Estou solteiro. Tem um ano e meio que me separei. No começo, eu estava muito apressado, já pensando em engatar um relacionamento e seguir com meu plano de ter mais filhos por conta idade", declarou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

O ator contou que "deu uma desencanada" e decidiu tirar "um período sabático" de relacionamentos. "Você fica querendo muito e meio que acaba afastando. Mas eu quero ter mais filhos", complementou.