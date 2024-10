Duda Nagle celebra gravidez de Sabrina Sato e elogia Prattes: 'Cara bom'

Duda destacou que mantém boa relação com Nicolas. "A gente já se encontrou, mas eu fico me segurando para não ser amigo demais, porque não sei até que ponto... Acaba que, sei lá, quando você tem afinidade fica naquela de naturalmente a profissão é a mesma, interesse em comum, tem um monte de assunto, mas ficava naquela 'será que estou sendo muito amigão, rápido demais', não tenho experiência de ex-marido com atual, mas fluiu muito bem. Ele já foi lá em casa, já fizemos passeio juntos, levamos a Zoe na escola".

Sabrina grávida

Gravidez está em estágio inicial. "Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial", diz nota enviada a Splash pela assessoria da apresentadora.

Médicos recomendaram aguardar para fazer o anúncio. "Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem".

Sabrina e Nicolas assumiram o namoro no Carnaval deste ano. Em setembro, Nicolas confirmou no Domingão com Huck que está noivo da apresentadora. Luciano Huck se referiu a Sabrina como namorada dele, e o ator corrigiu: "Agora é noiva".

A apresentadora já é mãe de Zoe. A menina é fruto do relacionamento com Duda Nagle, de quem Sabrina se separou no início de 2023.