Sidney discute com Sacha em A Fazenda 16: 'Não dirija mais a palavra a mim'

Depois de terem discutido ao vivo na formação da quarta roça, Sidney e Sacha voltaram a trocar farpas dentro da sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sidney pediu que Sacha não falasse mais com ele. "Não falo mais contigo. Por favor, não dirija mais a palavra a mim. Acho um jogo sujo, acho que você é baixo. Se quisesse me respeitar, não piscaria pra mim na hora do Lampião."

Sacha voltou a dizer que não piscou para Sidney. "Eu pisquei pra você? Tá viajando! Acha que pisquei por quê? Que eu queria que você me salvasse no Lampião?"