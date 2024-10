A Fazenda 16: Yuri, Suelen, Vanessa e Sacha estão na quarta roça

Indicação do Fazendeiro

Zé Love iniciou a formação da roça indicando o peão. "Minha indicação não é novidade. Acho essa pessoa extremamente bipolar, sem personalidade, sem conteúdo, sem jogo algum."

Aqui você responde pelo quanto você e joga e o quanto você tem de conteúdo e ele não tem nenhum. Zé Love

O jogador continuou. "Na segunda semana, aderiu um comportamento de ser um cara solícito com as pessoas, só que ele é um solícito seletivo. Ele optou por isso e esqueceu que quando você é prestativo, você faz porque quer e gosta, e não porque em que fazer ou jogar essas coisas na cara de alguém."

Ao sentar no primeiro banquinho, Yuri respondeu a Zé Love. "Ele xingou todo mundo aqui na casa. Ele vai mentir, me ameaçar, me rebaixar. Me chamar de covarde, dizer que sou só um dançarino"

Quem votou em quem