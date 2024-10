Qual é a história de 'Vale Tudo', novela que ganhará remake na Globo?

Odete também é mãe de Heleninha (Renata Sorrah), artista plástica frágil e insegura, que sofre com o alcoolismo. A rica executiva manipula a vida dos filhos e trata mal os empregados, além de se achar superior a todos.

Obcecada por fazer parte da família Roitman, Maria de Fátima aceita fazer um acordo cruel com Odete. A vilã pede que a jovem separe Raquel de Ivan, prometendo fazer seu filho casar-se com ela. A inescrupulosa mulher quer o protagonista disponível para se casar com sua filha Heleninha.

Heleninha Roitman (Renata Sorrah) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Após ser humilhada pela filha e por Odete Roitman, Raquel promete virar o jogo e mostrar que pode ficar rica com trabalho honesto. Após uma passagem de tempo, a protagonista muda de vida e faz sucesso no Rio de Janeiro com sua empresa de comidas.

Nos capítulos finais, a grande vilã da novela é assassinada. Esse crime parou o Brasil e o público querer saber: quem matou Odete Roitman?

No último capítulo, é revelado que a assassina é Leila (Cássia Kiss). A ex-mulher de Ivan matou a empresário por enganado, achando que era uma amante de seu marido Marco Aurélio (Reginaldo Faria).