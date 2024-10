Vale Tudo: Globo define atrizes de Raquel e Maria de Fátima em remake; veja

O que está na moda - Taís Araújo Imagem: Reprodução/Instagram

Bella também havia sido especulada para viver Maria de Fátima, e confirmou que tinha feito o teste. Ela disse ter vontade de falar com Gloria Pires sobre a personagem. "Acho que, se a gente tiver um resultado positivo do teste, acho super importante falar com ela. Eu fiz o teste, e prefiro falar sobre a personagem quando a gente tiver um resultado oficial".

Bella Campos Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Ainda não há a definição de mais atores para o remake.