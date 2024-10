Paolla Oliveira festeja papel no remake de 'Vale Tudo': 'Desafio artístico'

Paolla Oliveira, 42, comemorou o fato de ter sido escalada para o remake de "Vale Tudo", que vai estrear em 2025 no horário nobre da Globo.

O que aconteceu

A atriz vai encarnar o papel de Heleninha Roitman, vivido por Renata Sorrah, 77, na trama original de 1988. "Muito feliz em reviver Heleninha Roitman, uma personagem que marcou a história da TV com a brilhante e genial Renata Sorrah", celebrou ela, em texto publicado nos stories do Instagram.

Paolla citou a importância social do drama da personagem, que se refugia no alcoolismo para lidar com traumas do passado. "É um grande desafio artístico e um convite para refletirmos sobre a vulnerabilidade de mulheres que muitas vezes enfrentam suas dores em silêncio. Animada por aqui e com a expectativa de vocês acompanharem comigo essa jornada."