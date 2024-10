'Poderosa a mulher que usa o corpo como quiser', diz Mulher Melão

Renata Frisson, 37, Mulher Melão, abriu o jogo sobre se sustentar com plataformas de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Em conversa com a Quem, a influenciadora disse que ser uma mulher independente é ser sexy. "Para mim, não há nada mais sexy do que uma mulher que se banca, que sabe quem ela é de verdade e trabalha com o conteúdo adulto de uma forma profissional, que realmente conquista o que quer com essa independência financeira, e eu acho maravilhoso".

Mulher Melão ainda disse ser a mulher mais feliz do mundo. "Eu acho que usar o seu corpo para monetizar é incrível. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, ganho dinheiro com minha beleza e sensualidade, deixando os homens babando. Acho poderosa a mulher que faz o que ela quer, que usa o corpo dela como quiser. É libertador".