Além de Eduardo Sterblitch: como outros famosos descobriram traições

Eduardo Sterblitch contou como descobriu "sem querer" que estava sendo traído.

"Estava dormindo na casa de uma namorada e lembro que fez um barulho no computador dela e eu acordei com tudo ligadão, levantei para desligar. Realmente não fui no intuito de fuçar, não estava com nada disso na cabeça. Quando olho, estava aberto um antigo programa de trocas de mensagens. E tinham muitas declarações dela com outro cara. Era muito amor! Eu fiquei muito mal com isso", declarou, no Papo de Segunda (GNT).

Além do apresentador, outros famosos expuseram como descobriram que seus parceiros os estavam traindo.