Quem é Heather Graham, musa dos anos 1990 e estrela de comédia famosa?

A relação com seus pais permanece abalada desde então. Em entrevista ao The Wall Street Journal, Heather confessou que não fala com a família há mais de 30 anos, justamente por conta de seu trabalho em Hollywood.

Ele regularmente me dizia que a indústria do entretenimento era o demônio e que Hollywood vai se apossar da minha alma. Meus pais são parte de uma geração que não acredita em terapia e na discussão de temas pessoais, então nunca senti abertura para falar com eles

Heather Graham ao The Wall Street Journal

Por conta dessa relação, Heather saiu da casa dos pais aos 18 anos. Naquela época, tinha acabado de estrelar o filme "Sem Licença para Dirigir". Ela foi viver com uma colega em West Hollywood.

Um dos papeis mais conhecidos na carreira de Heather é como Jade, em "Se Beber, Não Case". Sua personagem é uma stripper de Las Vegas que se casa com Stu, vivido por Ed Helms, no primeiro filme da franquia.

Um dos trabalhos mais recentes de Heather é a série "Chosen Family". Na trama, ela interpreta a protagonista Ann, uma professora que tenta viver uma vida tranquila enquanto lida com uma família problemática.

Nas redes sociais, ela acumula mais de 500 mil seguidores. Heather costuma compartilhar detalhes de sua rotina, sua boa forma e viagens pelo mundo.