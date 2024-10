Eduardo Sterblitch revela como descobriu traição: 'Fiquei muito mal'

Eduardo Sterblitch, 37, relembrou uma traição nesta segunda-feira (14).

O que aconteceu

De acordo com o ator, descobriu a traição "sem querer". Ele contou mais detalhes da situação no Papo de Segunda (GNT).

O famoso lembrou que foi acordado pelo barulho do computador. "Estava dormindo na casa de uma namorada e lembro que fez um barulho no computador dela e eu acordei o com tudo ligadão, levantei para desligar. Realmente não fui no intuído de fuçar, não estava com nada disso na cabeça", revelou.