Camila revela como foi 1ª traição de Buda: 'Ele é literalmente covarde'

Segundo a peoa, a mulher era casada e Buda era professor do filho dela. "Transar eles não transaram, mas chegaram muito perto, foi o que ele contou."

Quando ele chegou, ela o confrontou e restaurou seu aplicativo de conversas, acessando todo o histórico com a amante. " As mensagens eram muito esdrúxulas, baixas. Ela falava do marido dela na conversa, ele falava mal de mim. Os dois falando sem escrúpulos nenhum dos seus parceiros. Zero respeito. Fui confrontar ele e tal, a gente brigou pra caramba, e ele fez o que sabe fazer de melhor: fugir de casa. Ele é covarde no sentido literal."

Camila continua e explica que desenvolveu problemas psicológicos depois de passar pela traição, pois viveu, desde a infância, com o pai traindo sua mãe diversas vezes. "Ele sempre traiu minha mãe, de trair e me levar pra casa da amante e me fazer chamar de 'tia'. Meu pai dava as coisas pros filhos dela, fazia obra na casa dela e não na nossa. Eu prometi para mim que não iria passar por aquilo."

"Quando fui descobrir as traições, eu descobri outras de anos atrás", relata. Ela lembra que um ano após casarem, Buda estava flertando com uma colega de faculdade, alegando que iria largar Camila e que o casamento havia acabado.

O casamento teve fim de verdade durante a participação de Buda no BBB 24, quando demonstrou que estava interessado em Giovanna Pitel. Gizelly questiona se ela cogitou perdoá-lo enquanto ele estava no reality.

"Não", afirma categórica. "Antes dele entrar, eu falei que se tivesse feito m****, eu iria largar ele. Ele falou que esperava sair e me encontrar no hospital, não esperava me ver de pé. Acho que ele tem raiva de mim porque eu feri o ego dele."