Sonza, Shakira, Ana Paula, Sophia: Famosas expõem traições publicamente

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu Imagem: Reprodução/Instagram

A apresentadora Adriane Galisteu contou uma história curiosa em seu canal no YouTube. Segundo ela, há cerca de 20 anos, estava em uma padaria quando descobriu a traição do ex-namorado.

Galisteu disse que já vinha desconfiando da infidelidade do rapaz e que estava em um "relacionamento destruído, acabado, todo errado". A atriz, então, decidiu convidar uma amiga para sair e tentar achar o namorado. Sem sucesso, depois de muitas voltas pela orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, decidiu parar em uma padaria para fazer um lanche.

De repente, entra na padaria uma anja. ... Só pode ter sido um enviado de Deus naquela hora. ... Ela me deu um abraço como se fosse minha melhor amiga e deu um abraço na minha amiga também. Eu olhei pra ela e ela falou assim: 'Ô, Galisteu'. Falei: 'Oi.' Pensei que ela ia pedir uma foto. 'Se valoriza', ela disse. Falei assim: 'Não entendi'. [...] Eu acho que não tava me valorizando mesmo, e essa mulher enxergou uma coisa diferente em mim. [...] 'Como assim?'. Ela falou: 'É, [seu namorado] tá lá com umas amigas minhas'.

Depois de colher informações do "paradeiro" do namorado com a mulher, Galisteu a abraçou e foi em busca do rapaz.