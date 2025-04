Cláudia Ohana critica 'policiamento etarista': 'Querem saber se faço sexo'

Com 1,60 m de altura, ela admite se surpreender com o rótulo de símbolo sexual que cultivou ao longo da carreira. "Sempre achei engraçado as pessoas me verem dessa maneira porque sou pequena, não tenho um busto grande, um bumbum grande [risos]. Mas acho que ser um mulherão é uma questão de força, de saber se posicionar, acreditar em você, se sentir feliz, bonita."

A estrela, inclusive, confessa ter suas fragilidades quando o assunto é autoestima. "Tem dias que me sinto bem feia, às vezes me sinto muito bonita. Às vezes me acho muito inteligente, às vezes bem burra [risos]. Às vezes estou bem, estou linda, às vezes não estou tão bonita, às vezes sou uma mulher bem pequenininha, frágil e às vezes um mulherão. É assim que me sinto."