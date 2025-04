Com 86 kg a menos, Jojo Todynho marca presença em evento de fisiculturismo

Jojo Todynho marcou presença ontem no Arnold Sports Festival South America, realizado em São Paulo.

O que houve

Jojo relembrou sua primeira participação no festival, ainda em 2019, quando foi alvo de críticas por seu corpo. "Naquela época, eu estava aqui patrocinada por uma marca, e muita gente questionou: 'O que uma mulher gorda está fazendo num evento como esse?'. Mas o próprio Arnold [Schwarzenegger] me acolheu e disse que queria que eu fosse a musa dele. Ele me incentivou a continuar com meu foco e eu não parei", contou.

A ex-A Fazenda emocionou o público ao revelar que já eliminou 86 kg desde o início da sua jornada contra a obesidade. "Não foi fácil. Em 2019, começou a minha luta. Hoje sou outra pessoa. Isso não é para qualquer um", afirmou.