Filha de Charlie Sheen revela ser 'viciada' em cirurgias plásticas

Sami Sheen, 21, revelou ser "viciada" em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos.

O que aconteceu

Sami listou as intervenções estéticas que realizou no corpo. A influenciadora contou que a mais recente foi uma plástica no nariz. Ela até disse que o procedimento "irritou" algumas pessoas, mas não citou nomes.

Na sequência, ela contou que um dos seus procedimentos preferidos é o preenchimento labial. "Comecei a fazer preenchimento aos 18 anos e faço retoque todo ano porque sou viciada. Eu absolutamente odeio o jeito que meus lábios ficam sem o preenchimento e continuo a contornar meus lábio. É um vício".