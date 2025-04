Maíra Cardi diz que não vai bancar filho após casamento: 'Papel masculino'

Maíra Cardi, 41, revelou que vai deixar de sustentar o filho, Lucas Cardi, 24, após ele casar — o jovem vai subir ao altar neste mês com Thuani Todeschini.

O que aconteceu

Cardi disse que vai bancar a festa de casamento do filho, mas que vai deixá-lo de bancar financeiramente para que ele possa cumprir seu "papel masculino". "É muito importante que o homem consiga exercer o papel masculino do provedor dentro da casa dele para que ele seja admirado pela esposa. A partir do momento que ele sai da minha casa e ele continua recebendo dinheiro da mamãe, ele vai virar aquele filho, aquele marido que a gente não gosta, que é o filhinho da mamãe que não respeita a mulher e não coloca a mulher acima de tudo", declarou em entrevista à Quem.

A empresária afirmou que seu filho deverá colocar a esposa em primeiro lugar. "Quero que o meu filho coloque a esposa dele antes de qualquer coisa e qualquer pessoa. Então, ele tem que ouvi-la e não mais a mim. Tenho medo de interferir de alguma nisso. Quando você banca financeiramente, você reclama que está gastando muito, o que está fazendo".