BBB, Eliana, Vale Tudo: o que Globo prepara para completar 60 anos em 2025

Viver Sertanejo: O novo programa do cantor Daniel irá ao ar aos domingos, a partir de dezembro. Uma roda de viola e de conversas com grandes nomes do sertanejo, direto de sua fazenda, em Brotas.

Festivais: The Town, Lollapalooza e Circuito Sertanejo, além de uma programação especial, o Verão Musical, com as transmissões do Universo Spanta, Festival de Verão de Salvador e 'Planeta Atlântida estão confirmados na programação. Som Brasil também segue na programação e terá especial da dupla Jorge & Mateus.

Carnaval 2025

Desfiles: São Paulo abre alas nos dias 28 de fevereiro e 01 de março com Everaldo Marques, Valéria Almeida e Aílton Graça na transmissão das escolas paulistas. No Rio, a Sapucaí ganha mais um dia de desfile. A festa começa no dia 02 de março e segue até o dia 04, com Mariana Gross, Alex Escobar e Karine Alves na transmissão. Nos comentários, Milton Cunha traz os bastidores das agremiações e detalhes das apresentações.

Carnaval da Sabrina: programa traz, em mais um ano, os ensaios, provas de roupa e perrengues de Sabrina Sato na maior festa do planeta. Apresentadora vai desfilar gravida de sete meses.

Glô na Rua: projeto será ampliado eterá 12 horas de cobertura com vivos e flashes comandados por Rita Batista. Direto do circuito de rua de Salvador, Rita vai mostrar a pluralidade das manifestações em dez estados. E em Pernambuco, o Galo da Madrugada e Homem da Meia Noite ganharão transmissão ao vivo.