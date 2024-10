Saiba o valor da indenização exigida por Mani Reggo em pedido na Justiça

Mani Reggo está pedindo na Justiça o reconhecimento de união estável com Davi Brito, após viver um ano e meio com o campeão do 'BBB 24'.

O que aconteceu

A ação foi aberta 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador em agosto desse ano. Apesar de já ser antigo, o pedido só veio a público na última segunda-feira, 14.

Além do reconhecimento de união estável, a empresária pede uma indenização de R$ 450 mil ao campeão do 'BBB 24'. O valor é cerca de 16% do total que o motorista de aplicativo embolsou durante sua participação no reality.