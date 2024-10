Peões criticam Buda em A Fazenda, ex-BBB reage nas redes sociais

Na noite de segunda-feira (14), os peões de A Fazenda (Record) criticaram Lucas Buda, ex-marido da peoa Camila Moura.

O que aconteceu

Camila contou para os aliados que estava preocupada de ter exposto as traições que sofreu quando era casada com Buda. Mais cedo no mesmo dia, a influencer deu detalhes das traições que sofreu quando estava no relacionamento.

"Esse macho, se tiver vergonha na cara, fica calado. Se ele reviver isso, as marcas vão correr dele igual o diabo corre da cruz", tentou tranquilizar Gizelly.