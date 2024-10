Ator de 'Irmãos Menendez' comenta cena de nu frontal: 'Não era prótese'

Cooper Koch, 28, um dos protagonistas da série "Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix), surpreendeu ao revelar detalhes de uma cena de nu frontal da produção nesta segunda-feira (14).

O que aconteceu

O intérprete de Erik Menendez disse que não usou uma prótese peniana durante as filmagens, ou seja, que aquele era realmente seu corpo. "Só para falar, o meu não era uma prótese", afirmou ele durante o programa "Watch What Happens Live!".

Cooper ainda brincou sobre seus "dotes". O apresentador, Andy Cohen, ficou surpreso com a confissão. "Parabéns, Cooper! Você foi bem abençoado, não foi?", disse ele. Então, o ator respondeu: "Bem... dotado".