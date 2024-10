Gizelly tinha razão contra Luana, mas usa cartada apelativa e joga baixo

Na madrugada de sábado (12), Gizelly e Luana se desentenderam devido à ex-BBB ficar com Zaac após a festa de A Fazenda (Record). Na discussão, a advogada ameaçou a amiga: "Segura suas p****, senão eu vou falar delas. Fica quieta, porque eu sei muita coisa de você que acaba com você aqui dentro."

"Uma acabou expondo a outra", reflete Bárbara Saryne. "Quando a Luana grita, ela expõe para a casa algo que a Gizelly teria dito só para ela, e a Gizelly revida fazendo uma ameaça. Fica difícil manter amizade com alguém que te coloca nessa situação."

A comentarista avalia que talvez o estresse da ex-De férias com o ex tenha sido causado por ter sido acordada no susto, visto que o beijo rolou de madrugada enquanto os peões faziam a bagunça pós festa. "Agora elas estão rachadas, isso muda um pouco a dinâmica do jogo. Ontem, na dinâmica de apontamento, Luana apontou Vanessa mandando uma indireta também para Gizelly."