Luana treta aos gritos com Gizelly e Zaac após beijo dos peões em A Fazenda

Luana: "Vai lá dormir com o Zaac! Aí amanhã está falando mal do macho, e o macho mandando eu me lascar como se eu tivesse feito alguma coisa".

Zaac se queixou de Luana estar "tomando as dores" de Gizelly. Luana continuou gritando, e Gizelly perdeu a paciência. Babi Muniz se aproximou e tentou acalmar a situação, deitando no meio das peoas e as afastando.

Gizelly: "Você quer pagar de doida, vamos pagar de doida. Eu sou sua amiga, eu não falo suas coisas. Se é pra falar m*rda dos outros, vamos falar.

Luana: "Eu falo de você porque eu fico preocupada com você! Você fica mal, por isso que eu falei. Eu vejo você sofrendo, por isso eu falei de você!".

Gizelly: "Segura as suas p*ca, senão eu vou falar das suas p*ca! Fica quieta porque eu sei muita coisa de você que acaba com você aqui dentro!".

Ao fim da treta, Gizelly e Luana chegaram a rir da situação. Ainda assim, elas dormiram separadas.