A Fazenda 16: Zaac e Gizelly se beijam após fim de festa

Os dois se abraçaram e Zaac desejou boa noite para ela.

Após isso, os presentes incentivaram o beijo.

Gizelly brincou quando o pessoal sugeriu o beijo. "Quero deixar claro que 2 milhões são 2 milhões, beijo é beijo."

Os dois se beijaram na cozinha e foram aplaudidos.

Após isso, o casal voltou a trocar beijos, no quarto, e foram repreendidos por Luana, que estava na cama próxima. "Amanhã não quero ouvir você reclamando. Porque você é uma cínica. Você veio dizer que ele falou mal de você e agora tá beijando ele. Agora vai pra cama dele com ele! Vá pra cama dele com ele! Amanhã não venha perguntar se você tá errada ou cancelada, não."