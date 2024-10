Fora da Fazenda 16, Cauê revela 'crush' em peoa: 'Tenho sentimentos fáceis'

Ele também disse ter ficado abalado ao ter seu relacionamento com a ex, Alícia X, exposto em uma briga, mas disse que é uma questão resolvida e que ambos são amigos "na medida do possível".

Questionado sobre a eliminação, Caue lamentou ter pedido aos colegas para sobrar na dinâmica do Resta Um, com a intenção de participar da Prova do Fazendeiro. "Não quis me jogar. Pode parecer estranho, mas na minha cabeça eu ia voltar Fazendeiro. Não era a Roça que eu queria, eu queria o chapéu", disse Caue.

Ele reforçou que não queria ser eliminado, embora estivesse "surtando". "Não conseguia me soltar, ser eu. Não era que estava a fim de ir embora. Porque sei a visibilidade que é isso aqui, gostava de estar ali com o pessoal o tempo inteiro, só que eu odeio ser mandado."

Segundo ele, havia uma certeza "no ar" sobre Sacha ser o eliminado da vez. "As certezas que a gente tem lá dentro são complicadas, né? É muito de acordo com o que a gente acha, imagina, espera... O pior fato ali do Sacha foi que ele tentou se justificar o tempo inteiro, ao invés de aceitar que tinha errado".

O influenciador também disse que não conseguiu ser ele mesmo no reality. "Lá dentro todo mundo tem medo de ser julgado, a gente se sente julgado o tempo inteiro. Com mil armas apontadas, ali dentro e fora. É uma coisa que deixa a gente preso", pontuou o influenciador.