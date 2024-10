A Fazenda: 3ª semana gira em torno de Larissa; Raquel e Cauê saem do jogo

'Doutora Gizelly solucionará esse caso'

Os peões interpretaram a saída de Larissa como um apelo do público para que a ex-peoa se afastasse de Sacha, seu affair dentro do reality. Cauê, Gizelly, Camila e outros entenderam que a ex-BBB 22 teria ficado brava por não ter sido imunizado na formação de roça.

No domingo (6), peões adversários se reuniram para falar de Sacha Bali e concordaram em tê-lo como alvo na próxima roça. O ator ouviu a conversa e foi tirar satisfação, gerando uma discussão com Gizelly e Zé Love. A ex-BBB 20 chamou Bali de egocêntrico e o acusou de apunhalar Larissa pelas costas. "Eu vou fazer justiça por Larissa até o último dia!"

Raquel Brito hospitalizada

Ainda no domingo, Raquel, Camila e Zé Love foram sorteados para disputar a Prova de Fogo. Enquanto realizava a disputa, a irmã de Davi Brito passou mal, desistiu da prova e foi atendida pela equipe do programa.

A influencer precisou ser hospitalizada para fazer exames e passou a noite fora do reality. Segunda-feira (7), por orientação médica, Raquel precisou desistir do jogo para que seguisse com o tratamento adequado.