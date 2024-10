A Fazenda: Juninho e Zé Love discutem: 'Quer brigar dentro do grupo?'

Após a eliminação de Cauê de A Fazenda 16 (Record), os peões tiveram uma madrugada intensa com discussões até entre aliados.

O que aconteceu

Depois de protagonizar algumas discussões, os peões do grupo estavam todos reunidos no sofá, quando Zé Love diz que não queria conversar com Juninho. "Não quer por que? Você é assim, tem que ser do seu jeito", alfineta o cantor. "Tá tudo bem, quer brigar dentro do grupo?"

"Eu não estou brigando com você", diz Love. O ex-jogador argumenta que está incomodado de ser diversas vezes interrompido enquanto fala por Bill. "Você é mal educado. Eu não sou mal educado com você. Ele é prova, ela é prova, todo mundo é prova. Comentei isso com ele faz dias já, não é de hoje não."