'Você é um comédia': Lucas Penteado provoca Thomaz Costa em estreia no boxe

Lucas Penteado, 27, estreia como boxeador no próximo sábado (12), no Fight Music Show, contra Thomaz Costa, 24. Evento reúne artistas, influenciadores e lutadores profissionais para confrontos no ringue.

O que aconteceu

Penteado provocou Thomaz Costa durante coletiva de imprensa com lutadores. "A gente te conhece. Só aceitei essa luta porque, pelo menos agora, o seu adversário tem o seu tamanho", disse o ex-BBB no dia 26 de setembro.

Costa, que participou da Fazenda em 2022, respondeu ao ator citando Karol Conká, cantora que protagonizou embates com Penteado no BBB. "O tombo vai ser maior. Já que é para tombar, tombei."