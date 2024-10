História da imprensa LGBTQIAPN+ no Brasil é contada em documentário

"'Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil' é uma espécie de prolongamento do anterior, o 'São Paulo em Hi-Fi', e por isso foi um reencontro com minhas raízes na memória LGBT+. Foi sentir de novo a sensação de pertencimento a essa história, foi quase místico", afirma Steffen.

Stonewall brasileiro

Parte do documentário mostra o episódio que ficou conhecido como o Stonewall brasileiro — alusão ao marco inicial do movimento ocorrido em Nova York. Em agosto de 1983, ativistas lésbicas, apoiadas por feministas e figuras políticas, invadiram o icônico point lésbico Ferro's Bar para ler um manifesto contra a censura do estabelecimento que não permitia a venda de publicações independentes no local.

Na linha do tempo, é possível visualizar ações desde 1963, com o surgimento do fanzine carioca "O Snob", até chegar à atualidade com a pluralidade de portais na internet, passando por momentos importantes como o jornal "Lampião da Esquina", a 'Coluna do Meio', o fanzine 'ChanacomChana', as revistas 'Sui Generis' e 'G Magazine'.

"Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil" terá sua estreia nesta sexta-feira e, após, circulará em festivais pelo Brasil.