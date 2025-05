Garota do Momento hoje (10): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (10) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Gregório consegue tirar Clarice da clínica. Maristela ameaça Miranda e suas demais amigas da alta sociedade. Bia arma contra Camila, por ciúmes de Ronaldo. Alfonso confessa a Alfredo que é seu irmão. Na casa de Teresa, Clarice se preocupa com a situação de Beatriz. Basílio e Beto preparam-se para resgatar Beatriz da clínica. Vera e Lígia arrumam Celeste para seu casamento com Edu. Nelson observa de longe a cerimônia de Edu e Celeste. Juliano procura Clarice.