Mulher misteriosa assume o lugar de Clarice em 'Garota do Momento'

A jovem explica que pretende trocar de lugar com a mãe. "Quero tirar minha mãe desse inferno quanto antes! Eu vou colocar o plano em prática essa noite", diz ela ao médico. "Todos os quartos comuns, como esse, são trancados depois das oito. Você vai precisar dessa chave aqui", responde ele.

Beatriz exige que Gregório faça uma promessa. "Promete que só me tira daqui quando a minha mãe estiver em segurança?", pede.

Seguindo as instruções do amigo, a mocinha entra no quarto de Clarice e troca as pulseiras. "Agora a gente vai trocar de lugar, tá bom?", fala para a mãe.

Clarice (Carol Castro) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

