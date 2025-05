Beatriz será resgatada da clínica? Pior acontece em 'Garota do Momento'

Neste sábado (10), em "Garota do Momento" (Globo), Gregório consegue tirar Clarice da clínica. Já na casa de Teresa, a pintora se preocupa com a situação de Beatriz, que ficou presa no centro psiquiátrico.

Basílio e Beto preparam-se para resgatar Beatriz da clínica, mas o pior acontecerá: a mocinha será encontrada por Juliano que, com a ajuda de dr. Pimenta a dopará.