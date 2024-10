Mariana Kupfer une experiência de 750 famílias em programa: 'Quero acolher'

Mariana Kupfer estreou na última quinta-feira (3) no Universa UOL a fim de contar as mais diferentes histórias da maternidade.

Seu novo programa, Amar + Materna, é um bate-papo com anônimos e famosos —Luísa Mel e Sabrina Sato— que dá continuidade a um programa de 2015, o Amar. "Já entrevistei mais de 750 famílias nas dez temporadas em que estamos no ar", conta. "Agora, no novo primeiro episódio, passamos por temas como gravidez, puerpério, filhos com síndrome... É muito emocionante".

Kupfer diz que o universo da maternidade é infinito, e o programa permite dar lugar de fala para pessoas que não são ouvidas. "Minha maternidade solo norteou meu caminho profissional, e há 10 anos faço esse programa, em que dou voz e acolho pais e mães", conta.