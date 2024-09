Leonardo ironiza uísque na maternidade: 'Cada neto é mais cirrose'

Leonardo rebateu as críticas por tomar uma dose de uísque durante o parto de José Leonardo, o terceiro filho de José Felipe e Virginia Fonseca.

O que aconteceu

O cantor sertanejo apareceu assistindo ao nascimento em uma área de visitas, e virando o copo após ver o menino. As imagens estão em vídeos feitos pelo casal. O bebê nasceu em 8 de setembro de 2024, em uma maternidade de Goiânia.

"Eu recebi algumas críticas, construtivas. Mas o que que tem eu tomar um uísque no nascimento do meu neto Zé Leonardo?", questionou ele em entrevista à coluna Leo Dias, nos bastidores do show Cabaré, realizado no sábado (28), na Barra da Tijuca.