Jéssica Ellen fala de 'Volta Por Cima', maternidade e disco sobre candomblé

Quando a gente faz o que ama, a gente fica feliz e, consequentemente, volta mais feliz para casa para estar com nosso filho, com certeza.

Jéssica Ellen

Tati (Bia Santana), Doralice (Teresa Seiblitz), Lindomar (MV Bill) e Madá (Jéssica Ellen) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Candomblé

Paralelamente a novela, Jéssica prepara o terceiro álbum de uma trilogia sobre candomblé — após "Sankofa" (2018) e "Macumbeira" (2021), álbuns que tem milhões de reproduções no Spotify. "Fico muito, porque significa que as pessoas se identificam, que a arte cumpriu o seu papel, não só emocionar como letrar algumas pessoas também. Muita gente me escreve dizendo que não é da religião e que se encantou com os arranjos e cantigas. Isso é bonito e ratifica de que a nossa religião faz parte da nossa cultura, da nossa culinária, a arte é atravessada por tudo isso... Através da arte, a gente consegue ampliar nossos olhares e diminuir os preconceitos".