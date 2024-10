Jornalista que fez aposta com Marçal é ex-CQC e foi atacado por Mario Frias

Como repórter do CQC, deu um beijo em Amin Khader e pagou um mico com Pelé. O beijo aconteceu em 2013, na festa de 10 anos do bloco de Preta Gil.

Guga Noblat ganhou selinho de Amin Khader em festa de Preta Gil Imagem: Divulgação/Band

Guga relatou ter pagado mico com Pelé ao tentar fazer uma serenata que o rei do futebol não achou graça: "Foi talvez a pior matéria que eu fiz na minha vida", disse em entrevista ao UOL.

Guga foi chamado de "cérebro mofado" por Bolsonaro no X (antigo Twitter). O jornalista havia feito uma publicação sobre as ameaças do ex-presidente de retirar dinheiro das emissoras que o criticassem, e Bolsonaro respondeu: "Errado, cérebro mofado!".

Ele trabalhou na Jovem Pan até 2022, quando foi demitido. Guga disse que foi desligado por não defender a empresa quando a rádio foi punida pelo TSE por declarações de comentaristas da emissora consideradas distorcidas ou ofensivas ao presidente Lula.