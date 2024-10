Jornalista ganha aposta de R$ 60 mil de Pablo Marçal após derrota e cobra

O jornalista Guga Noblat venceu uma aposta de R$ 60 mil de Pablo Marçal (PRTB) e já cobrou o ex-coach que pague o valor.

O que aconteceu

Marçal havia apostado com Noblat que venceria a disputa para prefeito de São Paulo em primeiro turno. No entanto, a disputa na maior cidade do país não apenas foi para o segundo turno, como o autointitulado ex-coach ficou em terceiro lugar e está fora dela.

Após a derrota de Marçal, Guga resgatou vídeo em que os dois fizeram a aposta. Na gravação de uma entrevista feita pelo jornalista com o então candidato, o político afirmou que "2025 já tem prefeito em São Paulo e nem vai ter segundo turno", ao proclamar a própria vitória em primeiro turno.