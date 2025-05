Duda Guerra quebra silêncio sobre Benício: 'A gente não se fala mais'

Duda disse ainda que não esperava que a situação ganhasse tanto foco. "Uma loucura esses dias."

A influenciadora revelou ainda como tem lidado com os comentários sobre a treta. "Tenho a cabeça muito boa pra lidar com a internet. Eu tento me blindar muito, posto muito conteúdo e consumo pouco pra não ficar vendo muitas coisas. Consigo lidar tudo bem com essas situações."

Duda ainda contou que não encontrou com Antonela na festa de aniversário que as duas estiveram na noite de ontem.