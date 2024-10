Jade Picon faz topless para divulgar sua nova marca de beleza: 'Sonho meu'

Jade Picon, 23, está lançando nesta segunda-feira (7) sua nova marca de produtos de beleza, denominada Aura Beauty.

O que aconteceu

A influenciadora digital divulgou nas redes sociais o making off do book de divulgação da grife. Numa das imagens, ela aparece seminua, de topless, com os seios estrategicamente cobertos pela posição dos braços.

No vídeo, Jade contou ter adorado estrelar a campanha de lançamento do projeto. "Estou envolvida em 100% do processo. As fotos estavam com uma vibe incrível, uma energia de aura, de muito brilho, solar e alto astral."