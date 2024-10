MC Ryan SP curte praia com a namorada após agressão

MC Ryan SP, 23, curtiu uma praia com a namorada, Giovanna Roque, 25, após o episódio de agressão ser exposto.

O que aconteceu

No domingo (06), o funkeiro postou registros ao lado da influenciadora. Eles divulgaram as imagens em seus perfis do Instagram, com direito a banho de piscina e passeio de buggy.

Giovanna, atualizou o bronzeado com um fio-dental preto, dançando e também com a filha do casal, Zoe, de 9 meses. Em setembro, Giovanna foi agredida por MC Ryan.