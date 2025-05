Zé Felipe se revolta com crítica de Piovani a Virgínia: 'Vai tomar no c*'

Zé Felipe, 27, rebateu as críticas que Luana Piovani, 48, fez contra sua esposa, Virgínia Fonseca, 26, nas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor debochou da idade da atriz, chamando-a de Matusalém, e lhe disse palavras de baixo calão. "Foda, viu? Hoje é 'mesversário' do José [seu filho caçula com Virgínia] e acordei já com a notícia desse Matusalém querendo biscoitar... Meu Deus do Céu! Luana Piovani, vai tomar no seu c*! Pelo amor de Jesus Cristo, filha!", disparou ele, em um vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

A polêmica teve início quando Luana criticou a postura de Virgínia ao depor hoje na CPI das Bets. "Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela!", esbravejou a atriz, indignada.